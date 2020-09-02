Обвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии

https://static.news.ru/photo/a30c69b2-edbe-11ea-a9d8-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокурор просит приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы за смертельное ДТП в центре Москвы. Максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет.

Гособвинитель отметила, что актёр не раскаялся и не признал вину. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно. Помимо связанного с лишением свободы наказания она попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова — 500 тысяч вместо 7,3 млн, и полностью — иск других родственников в 1 рубль.

Дело слушается в Пресненском суде Москвы. Сегодня начались прения сторон. Ранее суд заслушал показания свидетелей и экспертов и рассмотрел представленные доказательства.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

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