Обвинение попросило 16 лет колонии за шпионаж для украинского футболиста

https://static.news.ru/photo/9e282480-3004-11eb-b75c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный обвинитель попросил Московский городской суд назначить 16 лет колонии бывшему украинскому футболисту Василию Василенко за шпионаж в пользу Украины.

В ходе прений сторон прокурор попросил суд приговорить Василенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор будет оглашён 7 декабря в 11:30 мск, — рассказали в пресс-службе Мосгорсуда журналистам ТАСС.

Василенко был дважды арестован в Москве. Первый раз в октябре 2019 года по обвинению в контрабанде опасных веществ, оружия или культурных ценностей. Весной этого года обвинение переквалифицировали на статью 276 УК РФ (Шпионаж). Второй раз бывший спортсмен был арестован в июле. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы. Слушания по делу Василенко начались 20 октября. Материалы дела засекречены, в чём конкретно обвиняют украинца, неизвестно.

Мужчина родился в 1967 году. С 1992 по 2001 год он играл на позиции защитника в командах «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь), «Дружба» (Бердянск).

Как писал NEWS.ru, Брянский областной суд приговорил россиянина Юрия Ещенко к 13 годам колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене. Мужчина пытался передать ЦРУ секретные сведения о перспективных вооружениях Северного флота.