Общежитие загорелось в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/d0f54558-a03c-11ea-aadc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошёл в общежитии на Старой Басманной улице в центре Москвы.

Как сообщает РЕН ТВ, из горящего здания спасли четырёх человек. Пожарные смогли локализовать возгорание.

Ранее на юге Москвы загорелся трансформатор, сработала система автоматического тушения огня. Инцидент произошёл в Востряковском проезде.

В Санкт-Петербурге два человека погибли при пожаре в многоэтажке. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Были эвакуированы 15 человек.

NEWS.ru писал, что при тушении лесного пожара под Читой взорвался тайник с боеприпасами. Он был оборудован в пне. В нём находились патроны калибра 7,62 мм, 5,45 мм и 9 мм. Пожарные стояли рядом с тайником, но не пострадали.