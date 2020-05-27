Общежитие загорелось в центре Москвы

Пожар произошёл в общежитии на Старой Басманной улице в центре Москвы.
Как
Ранее на юге Москвы загорелся трансформатор, сработала система автоматического тушения огня. Инцидент произошёл в Востряковском проезде.
В Санкт-Петербурге два человека погибли при пожаре в многоэтажке. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Были эвакуированы 15 человек.
NEWS.ru писал, что при тушении лесного пожара под Читой взорвался тайник с боеприпасами. Он был оборудован в пне. В нём находились патроны калибра 7,62 мм, 5,45 мм и 9 мм. Пожарные стояли рядом с тайником, но не пострадали.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен