Нетрезвый водитель сбил четырёх человек в Иваново

https://static.news.ru/photo/b54f05a8-a688-11ea-a78e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иваново водитель с признаками алкогольного опьянения сбил на тротуаре мужчину, женщину с грудным ребёнком в коляске и семилетнюю девочку.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления МВД по Ивановской области. ДТП произошло на Кохомском шоссе. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 вылетел на тротуар, не справившись с управлением, после чего сбил четырёх человек.

Женщина и семилетняя девочка госпитализированы. Находившийся в коляске ребёнок серьёзно не пострадал, мужчине медики оказали помощь на месте. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. О том, был ли задержан водитель, собеседник агентства не упомянул.

Ранее в Подмосковье суд отправил под арест экс-полицейского, насмерть сбившего мужчину, передавал NEWS.ru.