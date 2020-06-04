Нетрезвый водитель сбил четырёх человек в Иваново

В Иваново водитель с признаками алкогольного опьянения сбил на тротуаре мужчину, женщину с грудным ребёнком в коляске и семилетнюю девочку.
Об этом ТАСС
Женщина и семилетняя девочка госпитализированы. Находившийся в коляске ребёнок серьёзно не пострадал, мужчине медики оказали помощь на месте. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. О том, был ли задержан водитель, собеседник агентства не упомянул.
Ранее в Подмосковье суд отправил под арест экс-полицейского, насмерть сбившего мужчину, передавал NEWS.ru.
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