Непогода оставила без электричества жителей 120 населённых пунктов Украины

Шесть областей Украины обесточены из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что электричество в домах 120 населённых пунктов отключилось в результате срабатывания систем защиты линий электропередачи. Так, нет света в 62 населённых пунктах Ивано-Франковской области, в 17 — Сумской, в 16 — Житомирской, в 13 — Черновицкой, в 9 — Волынской и в трёх в Закарпатской области. К восстановлению линий привлечены специалисты облэнерго.
Кроме того, Укргидрометцентр
Как писал NEWS.ru ранее, эффект ванны привёл к подтоплению участков Варшавского шоссе в Москве в результате обрушившихся на столицу ливней. Об этом сообщили в Мосводостоке.
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