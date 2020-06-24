Непогода оставила без электричества жителей 120 населённых пунктов Украины

https://static.news.ru/photo/7ef30d3e-b5dc-11ea-9293-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДСНС Украины/facebook.com

Шесть областей Украины обесточены из-за сложных погодных условий, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что электричество в домах 120 населённых пунктов отключилось в результате срабатывания систем защиты линий электропередачи. Так, нет света в 62 населённых пунктах Ивано-Франковской области, в 17 — Сумской, в 16 — Житомирской, в 13 — Черновицкой, в 9 — Волынской и в трёх в Закарпатской области. К восстановлению линий привлечены специалисты облэнерго.

Кроме того, Укргидрометцентр предупредил о подъёме уровня воды в реках. Ожидается подтопление сельскохозяйственных угодий Новосельского, Герцаевского и Кицманского районов, затопление восьми сёл Новосельского района, а также автодорог.

Как писал NEWS.ru ранее, эффект ванны привёл к подтоплению участков Варшавского шоссе в Москве в результате обрушившихся на столицу ливней. Об этом сообщили в Мосводостоке.