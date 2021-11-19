Неизвестный угрожал взорвать самолёт из Санкт-Петербурга в Нур-Султан

Неизвестный заявил о возможном взрыве на рейсе авиакомпании Air Astana, следовавшем по маршруту Санкт-Петербург – Нур-Султан. Самолёт благополучно приземлился, другие подробности инцидента неизвестны. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В колл-центр Air Astana в 00.45 часов 18 ноября (21.45 мск 17 ноября) поступила информация о возможном взрыве рейса 138 Пулково — Нур-Султан, — уточнили в ведомстве.

В 2.49 (23:49 мск 18 ноября) борт благополучно приземлился. Других подробностей инцидента пресс-служба министерства не предоставила.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолёта Airbus A320 в аэропорту Домодедово, который должен был вылететь по маршруту Москва — Геленджик. Рейс был задержан, лайнер проверен. Успели ли сотрудники аэропорта вывезти пассажиров на ВПП для посадки в воздушное судно, не сообщается. Другие подробности инцидента также остались неизвестны.

Ещё один пассажир, торопившийся на рейс Москва — Томск, был задержан в столичном аэропорту Шереметьево за угрозы взрыва. Он начал агрессивно себя вести и угрожать из-за просьбы надеть маску на борту самолёта. Других пассажиров пришлось экстренно пересаживать на другой лайнер. Мужчина был задержан: по предварительным данным, он оказался пьян.