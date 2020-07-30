Неизвестный сообщил о минировании всех офисов Сбербанка в Москве

https://static.news.ru/photo/0e31705e-d247-11ea-9185-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во всех отделениях Сбербанка в Москве проходят проверки из-за сообщений о минированиях. О том, что в офисах могут прогреметь взрывы, по телефону сообщил неизвестный злоумышленник.

Поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва всех отделений Сбербанка, а также ряда школ, — сообщил источник ТАСС.

По данным агентства, обслуживание клиентов не прекращалось. Все офисы работают в штатном режиме. На место выехали сотрудники оперативных служб, правоохранители и кинологи. Кроме того, в полицию поступили звонки о «минировании» ряда школ и больниц. Эти сообщения сейчас также проверяются.

Волна «минирований» началась в городах России в ноябре 2019 года. Сообщалось об угрозах взрыва в торговых центрах, судах, учебных заведениях, на станциях метро и вокзалах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре суда в Москве эвакуировали из-за сообщений о минировании.