Четыре суда эвакуировали в Москве из-за сообщений о минировании

https://static.news.ru/photo/3d52b09a-b49d-11ea-91e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице эвакуированы здания четырёх судов после получения сообщений о якобы заложенных в них взрывных устройствах.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Мосгорсуда. По её данным, сообщения о бомбах поступили на электронные почты Лефортовского, Коптевского, Головинского и Басманного судов.

На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы, — рассказали в пресс-службе.

В данный момент здания проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Волна лжеминирований в России идёт с конца 2019 года. Неизвестные сообщают о взрывных устройствах, якобы заложенных в судах, торговых центрах, станциях метро, вокзалах, школах и детских садах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.

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