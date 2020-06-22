Четыре суда эвакуировали в Москве из-за сообщений о минировании

В российской столице эвакуированы здания четырёх судов после получения сообщений о якобы заложенных в них взрывных устройствах.
Об этом
На электронную почту судов поступили письма о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы, — рассказали в пресс-службе.
В данный момент здания проверяют сотрудники правоохранительных органов.
Волна лжеминирований в России идёт с конца 2019 года. Неизвестные сообщают о взрывных устройствах, якобы заложенных в судах, торговых центрах, станциях метро, вокзалах, школах и детских садах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.
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