18-летний москвич, менеджер коммерческой фирмы, пожаловался в полицию на неизвестного, который завладел его автомобилем Rolss-Royce Ghost.
Подробности истории
Молодой человек затем забрал свое заявление, однако через несколько часов снова обратился в полицию по тому же инциденту. Правоохранители в настоящий момент проводят проверку и устанавливают материальный ущерб. Согласно информации от автодилера, модель автомобиля, которого лишился потерпевший, стоит около 19 млн рублей.
Как передавал NEWS.ru, в конце декабря 2019 года московской полиции удалось найти угнанный ранее уникальный советский лимузин, на котором ездил Иосиф Сталин.
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