https://static.news.ru/photo/00c17b5c-2e10-11ea-b127-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

18-летний москвич, менеджер коммерческой фирмы, пожаловался в полицию на неизвестного, который завладел его автомобилем Rolss-Royce Ghost.

Подробности истории рассказали ТАСС в ГУ МВД по столице. Молодой человек 2001 года рождения обратился в правоохранительные органы вечером 1 января. Он сообщил, что около 20:00 у него произошёл конфликт с незнакомцем возле дома 142 на Ярославском шоссе. Оппонент юноши смог каким-то образом оказаться на водительском месте его автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

Молодой человек затем забрал свое заявление, однако через несколько часов снова обратился в полицию по тому же инциденту. Правоохранители в настоящий момент проводят проверку и устанавливают материальный ущерб. Согласно информации от автодилера, модель автомобиля, которого лишился потерпевший, стоит около 19 млн рублей.

Как передавал NEWS.ru, в конце декабря 2019 года московской полиции удалось найти угнанный ранее уникальный советский лимузин, на котором ездил Иосиф Сталин.