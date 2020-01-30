Сообщения о минировании судов в Кемерове и Новокузнецке второй день мешают нормальной работе учреждений. Посетителей и работников судов вновь эвакуируют.
В Кемерове получены сигналы о минировании судов в шести районах, в Новокузнецке — в двух районах. На месте работают сотрудники правоохранительных органов,
Ранее NEWS.ru сообщал, что суды и рынок «Сотка» эвакуировали в Кемерово из-за анонимных сообщений о минировании. Оцепления выставлены у судов Центрального, Рудничного, Кировского, Заводского и Ленинского районов города, а также у рынка.
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