https://static.news.ru/photo/4344b41c-430f-11ea-8af0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сообщения о минировании судов в Кемерове и Новокузнецке второй день мешают нормальной работе учреждений. Посетителей и работников судов вновь эвакуируют.

В Кемерове получены сигналы о минировании судов в шести районах, в Новокузнецке — в двух районах. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Ранее NEWS.ru сообщал, что суды и рынок «Сотка» эвакуировали в Кемерово из-за анонимных сообщений о минировании. Оцепления выставлены у судов Центрального, Рудничного, Кировского, Заводского и Ленинского районов города, а также у рынка.