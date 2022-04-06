Позиции пограничников в Курской области обстреляли с Украины
Сергей Князев
Сергей Князев
09:28, 06 апреля 2022
Фото: vk.com/armsnews
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5 апреля в Суджанском районе Курской области были обстреляны из миномётов позиции российских пограничников, написал в своём Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт. По его словам, огневые точки стрелявших были подавлены ответным огнём, о жертвах и разрушениях не сообщается.
Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из миномётов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнём <...> огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет, — подчеркнул губернатор.
Губернатор также сообщил, что днём 5 апреля из миномёта был обстрелян погранпереход Суджа на границе с Украиной, снаряды не достигли территории России. По его словам, группа боевиков, производившая обстрел, была выявлена и уничтожена.
Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о подрыве автомобиля погранслужбы на мине недалеко от границы с Украиной и района Чернобыльской АЭС. В комитете заявили, что погибших и раненых нет, но призвалиграждан проверять поступающую информацию, а также доверять официальным источникам информации.