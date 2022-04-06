Позиции пограничников в Курской области обстреляли с Украины

5 апреля в Суджанском районе Курской области были обстреляны из миномётов позиции российских пограничников, написал в своём Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт. По его словам, огневые точки стрелявших были подавлены ответным огнём, о жертвах и разрушениях не сообщается.

Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из миномётов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнём <...> огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет, — подчеркнул губернатор.

Губернатор также сообщил, что днём 5 апреля из миномёта был обстрелян погранпереход Суджа на границе с Украиной, снаряды не достигли территории России. По его словам, группа боевиков, производившая обстрел, была выявлена и уничтожена.

Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии опроверг сообщения о подрыве автомобиля погранслужбы на мине недалеко от границы с Украиной и района Чернобыльской АЭС. В комитете заявили, что погибших и раненых нет, но призвали граждан проверять поступающую информацию, а также доверять официальным источникам информации.