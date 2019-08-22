https://static.news.ru/photo/b398ba8a-c4d2-11e9-aaad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В ходе уличного конфликта в Назрани травмы получили восемь человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции инцидент произошёл 21 августа, около 22:50 мск на проспекте Базоркина. При этом полиция не уточнила подробности конфликта.

По данным источника, в потасовке участвовали неизвестные и волонтёры добровольческой группы «антилирика06назрань», которые борются с аптечной наркоманией, передаёт « Интерфакс ».

Неизвестные напали на волонтёров, которые пытались поймать очередного торговца запрещёнными препаратами, рассказал источник. Сообщается также, что они стреляли по активистам из травматического оружия.

В июне полиция провела почти 800 рейдов против «аптечной наркомании». В ходе рейда выявлено более большое число нарушений, писал News.ru.