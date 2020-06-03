Нефтяников привлекут к ликвидации последствий ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/50b98c08-a5ac-11ea-941c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости

Нефтяников могут попросить оказать содействие в ликвидации последствий от разлива дизельного топлива в Норильске. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

Что касается ликвидации аварии, я готов переговорить с нашими нефтяными компаниями, которые ранее могли сталкиваться с такой ситуацией. Возможно, у них есть опыт, — приводит его слова ТАСС.

Новак подчеркнул, что ЧП не нарушит работу энергетики Норильского промышленного региона.

ЧП произошло 29 мая. В результате аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть их попала в местные водоёмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Как заявил глава МЧС Евгений Зиничев, причиной стала разгерметизация резервуара, которая произошла из-за проседания свай фундамента.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин возмутился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса по поводу ЧП в Норильске. Глава государства устроил разнос на совещании, посвящённом сложившейся ситуации, и призвал к ответственности виновных.