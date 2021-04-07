Нефтеперерабатывающий завод загорелся на Сахалине

https://static.news.ru/photo/e97e5bb0-9829-11eb-b982-96000091f725_660.jpg Фото: 65.mchs.gov.ru

Пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе АО «Петросах» на Сахалине утром 8 апреля. В результате едва не погиб 65-летний рабочий.

За жизнь мужчины сейчас борются медики, он получил 70% ожогов тела. По факту происшествия проводится проверка, сообщает прокуратура региона. Правоохранительные органы проверят исполнение законодательства о противопожарной безопасности и дадут оценку соблюдения требований в сфере охраны труда на предприятии.

Причина пожара на данный момент устанавливается. По данным местных СМИ, МЧС к тушению пожара не привлекалось.

Месяц назад пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева, расположенном в Тутаевском районе Ярославской области. На территории НПЗ имени Менделеева загорелись две ёмкости с горючим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Саратове проводится проверка информации о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. Поступил сигнал о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода на улице Брянской.