Второй кассационный суд общей юрисдикции рассматривал 2 марта жалобу адвокатов и представление прокурора на приговор активисту Константину Котову, получившему четыре года лишения свободы за неоднократное нарушение правил участия в митингах. Это уже третья инстанция, где обсуждается дело Котова, сюда оно попало благодаря поручению президента проверить законность решения. О том, как проходило заседание и что решил суд — подробнее в материале NEWS.ru.

Новое здание суда встретило посетителей старыми проблемами, уже знакомыми тем, кто ранее посещал процессы по «московскому делу». Поддержать Котова пришли несколько десятков человек, половина из которых не попала в зал. Проблема решилась посредством трансляции в соседнем зале, однако произошло это после многократных требований пришедших «не нарушать право на участие в открытом судебном заседании».

Алсу Менибаева/NEWS.ru

В самом начале заседания судья объявила перерыв — сторонам требовалось время, чтобы ознакомиться с текстом жалобы на приговор, которую принесли представители уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. В ней они просили пересмотреть решения предыдущих инстанций, однако действия Котова назвали «противоправными и протестными».

Молодой человек был осуждён в сентябре 2019 года и приговорён к четырём годам колонии по 212.1 статье УК («Неоднократное нарушение правил участия в митингах»). Причиной послужило его участие в трёх оппозиционных акциях и один репост в соцсети с призывом к участию в акциях в течение полугода. 14 октября 2019 года Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Андрей Васильев/ТАСС

Представители прокуратуры оценили предыдущие приговоры как законные и обоснованные, однако сочли наказание слишком строгим.

Единственное основание, по которому можно пересмотреть решение — размер назначенного наказания. Оно является чрезмерно суровым, — сказала прокурор.

Наказание, по мнению стороны обвинения, подлежит смягчению — до одного года лишения свободы вместо четырёх.

Стоит отметить, что прокуратура вышла с представлением о пересмотре приговора после поручения президента проверить приговор Котову и «при необходимости принять меры прокурорского реагирования».

Это судебное заседание было необычным в том числе потому, что судья разрешила СМИ вести съёмку всего процесса. Обычно видеозапись находится под негласным запретом и суд разрешает заснять только оглашение постановления, а приставы удаляют с заседания слушателей, держащих свой смартфон в подозрительном положении. Поэтому сегодня все присутствующие удивились такому решению, и не забыли им воспользоваться — в интернете велось несколько онлайн-трансляций.

Защита Котова в лице 14 адвокатов просила, в свою очередь, отменить приговор и немедленно освободить подзащитного. Адвокат Мария Эйсмонт, защищающая Константина с момента возбуждения уголовного дела, заявила, что постановления Тверского районного и Московского городского судов настолько незаконны, что «не подлежат косметическому редактированию, только полной отмене».

Адвокат Алхас Абгаджава сказал, что статья 212.1 изначально была «дефектной». По его словам, это доказывает то обстоятельство, что дело слушается уже в третьей инстанции, а всего по ней за всё время существования привлекли к ответственности только двух человек.

Адвокат Александр Пиховкин ходатайствовал о вынесении частного определения в адрес судьи Тверского суда Минина и судьи Мосгорсуда Шараповой — именно они выносили решения по делу Котова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В разговоре с NEWS.ru адвокат пояснил, что не считает частные определения бесполезным занятием.

Author: Александр Пиховкин [ адвокат ] Зло не абстрактно. Есть определенные имена и фамилии, которые принимали эти решения, и я считаю, их нужно знать.

Пиховкин добавил, что в декабре 2019 года Второй кассационный суд прославился тем, что вынес частное определение в адрес судьи Мосгорсуда Ольги Егоровой в связи с необоснованными заключениями под стражу.

Сейчас я вижу, как практика районных судов в части избрания меры пресечения немножечко подкорректировалась. Поэтому необходим контроль вышестоящего суда за нижестоящими инстанциями, — утверждает он.

Сам Котов также выступил с речью. Он просил отменить приговор в отношении себя, а также упомянул резонансные дела «Сети» (признана в РФ террористической организацией) и «Нового величия».

В итоге суд принял достаточно неожиданное решение.

Суд определил: передать дело на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд, назначить меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, — огласила решение председательствующая судья Васильева.

Таким образом, приговор Котову отменён и его дело снова будет рассматриваться в апелляционном суде, а его самого переведут из колонии, где он находится сейчас, в московский СИЗО.

Адвокат Анна Ставицкая предположила, что таким решением Второй кассационный суд снял с себя ответственность и переложил её на Мосгорсуд — «где принимали эти решения, пусть там и разбираются».

NEWS.ru будет следить за развитием дела Константина Котова.