Не осталось никого: отец рассказал о дочери, убитой силовиком под Самарой

Дмитрий Горбунов, отец 15-летней школьницы, погибшей от рук силовика в посёлке Петра Дубрава под Самарой, рассказал, что больше никого у него не осталось. Об этом он сообщил в небольшом интервью «Известиям».

Она классная была девчонка, очень, я любил её до смерти! У меня не осталось никого. У меня жена умерла от рака, осталась дочка — последнее, что у меня было в жизни, — сообщил Горбунов.

По его словам, незадолго до трагедии его дочь пришла домой и предупредила, что отлучится на полчаса. Когда к полуночи она не вернулась, он начал звонить ей, однако трубку никто не взял. Обнаружили тело ребёнка, по его словам, уже «в два часа ночи».

Ранее управление СК по Самарской области завело уголовное дело на сотрудника МВД, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Её труп нашли ночью 29 июля с признаками насильственной смерти. По некоторым данным, силовик сначала сбил её на машине, а затем заколол ножом, чтобы скрыть преступление. Подозреваемого отправили в СИЗО.