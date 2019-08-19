https://static.news.ru/photo/cda31e2c-c264-11e9-96f7-fa163e074e61_660.jpg Калининская АЭС Фото: SergioBS/Wikimedia Commons

Нарушение электрической изоляции стало причиной отключения трёх энергоблоков на Калининской АЭС 18 июля.

Об этом сообщили в Ростехнадзоре. По данным ведомства, нарушение изоляции привело к короткому замыканию на одном из трансформаторов открытого распределительного устройства АЭС. Из-за этого высоковольтные линии электропередачи «Белозерская» и «Опытная» отключились, за ними перестали работать энергоблоки № 1, № 2 и № 4.

За двое суток они постепенно вернулись к работе. Этот инцидент на Калининской АЭС, которая находится в Тверской области в Удомельском городском округе, как ранее сообщалось, не нарушил энергоснабжение жителей региона.

News.ru писал о том, что четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции остановлен автоматическим алгоритмом, сообщили в Росатоме.