Названо вещество, которым отравились жители Оренбургской области

Сотрудники полиции и СК установили, где приобреталась жидкость для изготовления суррогатного алкоголя, которым отравились жители нескольких сёл в Оренбургской области. Подозреваемые закупали технический спирт в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области.

Подозреваемые приобрели один из видов технического спирта под наименованием «ингибитор технический», который используется при изготовлении в том числе антикоррозийных составов, в одной из коммерческих организаций, расположенной в г. Уфе и официально занимающейся реализацией технических жидкостей, в том числе и технического спирта, — говорится в сообщении.

Следователи выясняют законность продажи опасной жидкости.

Ранее стало известно, что по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем задержано 14 человек. Восемь из них заключены под стражу. По последним данным, в результате отравления скончались 34 человека. Всего пострадали 67 граждан, 24 находятся в больнице, семеро — в тяжёлом состоянии.

Власти проводят работу по оповещению населения об опасности употребления алкоголя, продающегося не только в пластиковой, но и стеклянной таре. Информация распространяется через громкоговорители в автомобилях, а также посредством обходов полицейскими, волонтёрами и работниками соцслужб. Запущена акция про обмену сомнительного алкоголя на продуктовые наборы, в несколько раз превосходящие по цене спиртное.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Напитки пострадавшие приобретали с рук. На складах в Орске были найдены бочки со спиртосодержащей жидкостью, а из некоторых точек продаж изъяли бутылки с алкоголем, в которых был обнаружен метанол.