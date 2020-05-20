Названа вероятная причина обрушения лестницы в жилом доме под Саратовом

https://static.news.ru/photo/bf7931c4-9abd-11ea-9182-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России

Причиной обрушения двух лестничных пролётов в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области мог стать строительный дефект, допущенный при монтаже. Об этом сообщил глава пресс-службы районной администрации Вячеслав Пашковский.

По его словам, такова предварительная версия, отражённая в акте обследования. Проверку в течение дня проводили специалисты специализированной организации. По данным РИА Новости, дом был построен в 1959 году.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обрушение произошло утром 20 мая в одном из подъездов четырёхэтажного здания. Как писал NEWS.ru, в доме проживают более 80 человек. Одна женщина с травмами средней степени тяжести госпитализирована. Остальные жильцы были эвакуированы. В местной школе организован пункт временного размещения.