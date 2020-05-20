Названа вероятная причина обрушения лестницы в жилом доме под Саратовом

Причиной обрушения двух лестничных пролётов в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области мог стать строительный дефект, допущенный при монтаже. Об этом сообщил глава пресс-службы районной администрации Вячеслав Пашковский.
По его словам, такова предварительная версия, отражённая в акте обследования. Проверку в течение дня проводили специалисты специализированной организации. По данным РИА Новости, дом был
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обрушение произошло утром 20 мая в одном из подъездов четырёхэтажного здания. Как писал NEWS.ru, в доме проживают более 80 человек. Одна женщина с травмами средней степени тяжести госпитализирована. Остальные жильцы были эвакуированы. В местной школе организован пункт временного размещения.
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