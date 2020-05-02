Названа причина взрыва на крупнейшей в мире плавбазе в Находке

https://static.news.ru/photo/c5b279bc-8c42-11ea-8a04-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ

Причиной ЧП в Находке, где произошёл взрыв на плавучей базе «Всеволод Сибирцев», стали действия сварщика. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Во время сварочных работ сварщик прожёг палубу над топливным танком, в результате произошёл хлопок топливных газов, — сообщил источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, там находился мазут. От полученных ранений сварщик скончался на месте. Ещё один человек пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru ранее, три человека стали жертвами ЧП в Самаркандской области Узбекистана, где в одном из жилых домов взорвался газ. Об этом сообщили в МЧС страны.