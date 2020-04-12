Три человека погибли при взрыве газа в Узбекистане

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Три человека стали жертвами ЧП в Самаркандской области Узбекистана, где в одном из жилых домов взорвался газ. Об этом сообщили в МЧС страны.

В результате частичного обрушения здания погибли три человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Трагедия произошла рано утром, около 07:00 (05:00 мск). По предварительной версии, причиной ЧП стали утечка газа и взрыв в квартире, расположенной на первом этаже дома. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека стали жертвами взрыва газа, произошедшего в жилом доме в селе Филинское Нижегородской области. В результате ЧП были разрушены перекрытия и несущие конструкции в стояке между подъездами. Из-под завалов были спасены пять человек, в том числе один ребёнок. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.