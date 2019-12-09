Арсений Шульгин и Валерия Арсений Шульгин и Валерия Фото: Арсений Шульгин/vk.com

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию под Санкт-Петербургом из-за неверно выбранного водителем скоростного режима. За рулём Mercedes, в котором 25-летний молодой человек ехал по трассе М-11, находилась его 21-летняя девушка.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Отмечается, что после того, как автомобиль врезался в силовое ограждение, Арсению, находившемуся на пассажирском сиденье, рассекло губу. Его девушка повредила руку. В управлении ГИБДД травмы назвали лёгкими.

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08.12.2019 — мой новый День Рождения. Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер-Москва, наше спасение — настоящая доля случая. Итог: Я — разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно прийдется окончательно вырывать, но это не точно) Лиана — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам. Саня — ушиб рёбер от ремня безопасности. Артём — кровоподтёки на руках. Машина — под списание (авто Лианы) Честно, это лучший исход, который можно было бы только ожидать. Берегите себя и всегда соотносите риски с целесообразностью действий

Публикация от Арсений | Про жизнь и бизнес (@arseniy_shulgin)

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Валерия опубликовала фото сына Арсения Шульгина и его девушки после ДТП. Все трое сидят в ресторане, на руке у девушки гипс, на лице юноши — небольшая повязка. Певица написала под снимком, что благодарит пользователей за поддержку. Машина восстановлению не подлежит, но главное, что все остались живы, отмечает Валерия.

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