https://static.news.ru/photo/baa15842-1a21-11ea-b719-fa163e074e61_660.jpg Арсений Шульгин и Валерия Фото: Арсений Шульгин/vk.com

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию под Санкт-Петербургом из-за неверно выбранного водителем скоростного режима. За рулём Mercedes, в котором 25-летний молодой человек ехал по трассе М-11, находилась его 21-летняя девушка.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Отмечается, что после того, как автомобиль врезался в силовое ограждение, Арсению, находившемуся на пассажирском сиденье, рассекло губу. Его девушка повредила руку. В управлении ГИБДД травмы назвали лёгкими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Валерия опубликовала фото сына Арсения Шульгина и его девушки после ДТП. Все трое сидят в ресторане, на руке у девушки гипс, на лице юноши — небольшая повязка. Певица написала под снимком, что благодарит пользователей за поддержку. Машина восстановлению не подлежит, но главное, что все остались живы, отмечает Валерия.