Названа предварительная причина пожара в больнице Красноярска

Пожар в ковидном госпитале № 20 в Красноярске, по предварительным причинам, случился во время зарядки телефона, рассказали РИА Новости в региональной прокуратуре. По факту происшествия была организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности.

Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом. Все пациенты палаты приняли меры к тушению пламени, пожарные окончательно всё потушили, — рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности в медучреждении и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщалось, пожар произошёл в терапевтическом корпусе ковидного госпиталя № 20 в Красноярске. На четвёртом этаже в одной из палат загорелись личные вещи на площади 5 кв. м. В результате возгорания пострадали пять человек, 112 были эвакуированы.

В данное время пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Они получили ожоги и отравились продуктами горения, сообщили в краевой прокуратуре.