Названа новая версия взрыва газа в доме в Ногинске

Причиной взрыва в подмосковном Ногинске мог быть газ, который жильцы дома включили на ночь, чтобы согреться. Новую версию назвал Telegram-канал Mash. Отмечается, что это лишь одна из предполагаемых причин ЧП.
Отопление в доме 9а по улице 28 Июня 1906 года, где утром прогремел взрыв,
До этого сообщалось, что взрыв в жилом доме, по предварительным данным, был вызван утечкой газа.
Взрывная волна обрушила три этажа, с первого по четвёртый, в результате оказались повреждены 30 квартир.
Ранее сообщалось, что взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске попал на видео. Погибли два человека, число пострадавших увеличилось до девяти. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Оказание помощи взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.
На месте происшествия работает замминистра МЧС Илья Денисов. Прокуратура