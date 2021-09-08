Названа новая версия взрыва газа в доме в Ногинске

Причиной взрыва в подмосковном Ногинске мог быть газ, который жильцы дома включили на ночь, чтобы согреться. Новую версию назвал Telegram-канал Mash. Отмечается, что это лишь одна из предполагаемых причин ЧП.

Отопление в доме 9а по улице 28 Июня 1906 года, где утром прогремел взрыв, не работало . Жители включили плиту, чтобы согреться ночью. По версии СМИ, огонь погас, газ заполнил помещение и сдетонировал, когда утром зажгли свет.

До этого сообщалось, что взрыв в жилом доме, по предварительным данным, был вызван утечкой газа.

Взрывная волна обрушила три этажа, с первого по четвёртый, в результате оказались повреждены 30 квартир.

Ранее сообщалось, что взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске попал на видео. Погибли два человека, число пострадавших увеличилось до девяти. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Оказание помощи взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.