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Названа новая версия взрыва газа в доме в Ногинске

10:08, 08 сентября 2021
Названа новая версия взрыва газа в доме в Ногинске Фото: ГСУ СК по Московской области
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Причиной взрыва в подмосковном Ногинске мог быть газ, который жильцы дома включили на ночь, чтобы согреться. Новую версию назвал Telegram-канал Mash. Отмечается, что это лишь одна из предполагаемых причин ЧП.

Отопление в доме 9а по улице 28 Июня 1906 года, где утром прогремел взрыв, не работало. Жители включили плиту, чтобы согреться ночью. По версии СМИ, огонь погас, газ заполнил помещение и сдетонировал, когда утром зажгли свет.

До этого сообщалось, что взрыв в жилом доме, по предварительным данным, был вызван утечкой газа.

Взрывная волна обрушила три этажа, с первого по четвёртый, в результате оказались повреждены 30 квартир.

Ранее сообщалось, что взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске попал на видео. Погибли два человека, число пострадавших увеличилось до девяти. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализировали. Оказание помощи взял под личный контроль министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На месте происшествия работает замминистра МЧС Илья Денисов. Прокуратура начала проверку.

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