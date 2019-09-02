https://static.news.ru/photo/8069f814-cdaa-11e9-aa6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело девятилетнего мальчика спустя двое суток после его исчезновения. В поисках ребёнка участвовали несколько десятков полицейских, следователей и волонтёров города Кирова.

Тело ребёнка нашли в районе расположения плотины Верхнее водохранилище Кирова, — говорится в сообщении МОМВД.

При осмотре озера стражи порядка «обратили внимание, что на поверхности водоёма находится детская обувь».

Девятилетний мальчик вместе со своей матерью и братом пришли в гости к знакомым, в ходе ссоры с мамой он ушёл из квартиры. 31 августа ребёнка объявили в розыск. Возбуждено уголовное дело.

Ранее прокуратура Башкирии проверит соцслужбы после убийства матерью своего годовалого ребёнка в селе Исмаилово Дюртюлинского района. Надзорное ведомство выяснит, была ли оказана социально-психологическая помощь семье. Кроме того, ход расследования уголовного дела взят на особый контроль прокуратуры.