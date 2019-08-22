https://static.news.ru/photo/0735a338-be07-11e9-a976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Девочка, найденная в Нижегородском лесу после четырёх дней поисков, находится в тяжёлом состоянии.

Организм ребёнка сильно обезвожен, — сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве также отметили, что 5-летняя девочка будет доставлена в Вознесенскую ЦРБ для оказания помощи и решения вопроса по медицинской эвакуации в детскую областную клиническую больницу.

Ребёнок ушёл из дома в деревне Степановка Вознесенского района днем 18 августа и заблудился в лесу. В поисках принимали участие около тысячи человек — сотрудники СК, МВД, МЧС, военные и волонтеры.

По словам командира поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергея Шухрина, девочку нашли в буреломе примерно в двух километрах от деревни живой и очень голодной. Кто-то из волонтёров угостил её бананом, чтобы хоть как-то накормить.

Её увидела жительница Курихи, работник местной администрации Светлана Аниськина, которая была одним из добровольцев на поиске, — сказал Шухрин РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что спасатели нашли пятилетнюю девочку, заблудившуюся в лесу у села Степановка Нижегородской области. Поисковая операция длилась четыре дня.