Надругавшийся над тремя мальчиками мужчина пойман под Новосибирском

Молодой мужчина 2000 года рождения задержан в Убинском районе Новосибирской области. Его жертвами стали три мальчика.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что преступления молодой человек совершал в лесу у села Кожурла. Все пострадавшие дети не были знакомы с мужчиной, также все они — ровесники, 2010 года рождения,
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подозреваемый задержан, арестован. Расследование уголовного дела продолжается, — подтвердили в СУ СК по региону.
Злоумышленник нигде не работает и ранее уже был судим за кражу. Он признал свою вину. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Как писал NEWS.ru ранее, российскую школьницу изнасиловали в пятизвёздочном отеле турецкой Антальи. 15-летняя россиянка, которая была на отдыхе с семьёй, рассказала, что над ней надругался официант гостиницы.
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