Надругавшийся над тремя мальчиками мужчина пойман под Новосибирском

https://static.news.ru/photo/519fef8c-f95c-11ea-97b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Schroedter via www.ima/www.imago-images.de

Молодой мужчина 2000 года рождения задержан в Убинском районе Новосибирской области. Его жертвами стали три мальчика.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что преступления молодой человек совершал в лесу у села Кожурла. Все пострадавшие дети не были знакомы с мужчиной, также все они — ровесники, 2010 года рождения, передаёт «Тайга.Инфо».

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подозреваемый задержан, арестован. Расследование уголовного дела продолжается, — подтвердили в СУ СК по региону.

Злоумышленник нигде не работает и ранее уже был судим за кражу. Он признал свою вину. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru ранее, российскую школьницу изнасиловали в пятизвёздочном отеле турецкой Антальи. 15-летняя россиянка, которая была на отдыхе с семьёй, рассказала, что над ней надругался официант гостиницы.