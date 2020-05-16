Начальник государственной противопожарной службы Удмуртии арестован

https://static.news.ru/photo/99bcdc68-976d-11ea-bc4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальника ГУ УР «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики» Николая Климохина арестовали по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, Климохин получил от своего сотрудника через посредника 917 тысяч рублей за покровительство по службе.

Обвиняемый и его адвокат просили об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или продления срока задержания. Судья посчитал невозможным избрать в отношении Климохина меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, и постановил заключить мужчину под стражу до 14 июля 2020 года, сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.

Николай Климохин возглавил пожарную службу региона в 2014 году.

Ранее управление ФСБ по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении министра сельского хозяйства области Андрея Бурлакова. Его подозревают в получении взятки, 14 мая у него дома прошли обыски.

NEWS.ru писал, что замглавы Воскресенского УМВД был задержан за получение взятки в 100 тысяч рублей. По версии следствия, полицейский вымогал деньги у подозреваемого за неизбрание более строгой меры пресечения.