На заводе в Новосибирской области произошёл взрыв, три человека пострадали

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Следственный комитет России опубликовал кадры задержания 44-летнего блогера Алексея Щетинина, которого обвиняют в убийстве жителя Краснодарского края, а также в применении насилия к сотрудникам полиции. Ранее мужчина был объявлен в международный розыск, его задержали в Краснодаре. Пользователям TikTok Щетинин известен как «любимый зять».

В рамках расследования уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Темрюкского района, обвиняемого в совершении убийства жителя станицы Ахтанизовской в декабре 2020 года (ч. 1 ст. 105 УК РФ), разбойном нападении...