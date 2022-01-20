На заводе в Новосибирской области произошёл взрыв, три человека пострадали
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:40, 20 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Купинском районе Новосибирской области на молочном заводе прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС, сообщает КП со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Хлопок произошёл во время заправки азотом холодильных установок. Возгорания не случилась, но у здания обрушилась стена, — передаёт издание.
5 января сообщалось о взрыве на Амурском газоперерабатывающем заводе. Он расположен в городе Свободный в Амурской области.
Инцидент произошёл около 7 утра по местному времени (около 01:00 мск) 5 января. Сработала штатная система пожаротушения. Причиной стало локальное возгорание газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.