Происшествия

На юге Москвы водитель обстрелял мужчину

20:33, 07 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы произошло ЧП. Неизвестный открыл стрельбу в результате дорожного конфликта. После этого он скрылся.

По предварительным данным, инцидент произошёл в районе дома 50 по Большой Тульской улице около 19:30

Водитель машины выстрелил, предположительно, из автоматического оружия в мужчину и скрылся, — сообщили ТАСС в столичном главке полиции.

Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего. Ему оказывают необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.

Ранее NEWS.ru писал, что один мужчина погиб, а второй получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области.

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