На юге Москвы водитель обстрелял мужчину

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При жёсткой посадке самолёта Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде ранены 120 человек, а жертвами ЧП стали 14 находившихся на борту.

Как сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию, при жёсткой посадке ранения получили 123 человека, тяжёлые травмы у 15 из них. При этом ранее индийское министерство авиации сообщило, что на...