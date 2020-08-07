На юге Москвы водитель обстрелял мужчину

На юге Москвы произошло ЧП. Неизвестный открыл стрельбу в результате дорожного конфликта. После этого он скрылся.
По предварительным данным, инцидент произошёл в районе дома 50 по Большой Тульской улице около 19:30
Водитель машины выстрелил, предположительно, из автоматического оружия в мужчину и скрылся, —
сообщилиТАСС в столичном главке полиции.
Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего. Ему оказывают необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.
Ранее NEWS.ru писал, что один мужчина погиб, а второй получил ранение в руку в результате стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области.
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