https://static.news.ru/photo/ea2cb07a-5658-11ea-b0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ramez Habboub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-служба армии Израиля сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги на юге страны. Они предупредили жителей о вероятном ракетном обстреле.

Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон и прилегающих к сектору Газа районах, — сообщает ТАСС со ссылкой на армию.

В последний раз израильские военные сообщали о тревоге 5 февраля 2020 года. Палестинские радикалы выпустили несколько ракет по незаселённой местности. Информация о пострадавших не поступала.

NEWS.ru передавал ранее, что военнослужащие израильской армии обстреляли палестинцев, которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора на границе с Газой.