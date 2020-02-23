Пресс-служба армии Израиля сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги на юге страны. Они предупредили жителей о вероятном ракетном обстреле.
Сирены воздушной тревоги сработали в городе Ашкелон и прилегающих к сектору Газа районах, —
сообщаетТАСС со ссылкой на армию.
В последний раз израильские военные сообщали о тревоге 5 февраля 2020 года. Палестинские радикалы выпустили несколько ракет по незаселённой местности. Информация о пострадавших не поступала.
NEWS.ru передавал ранее, что военнослужащие израильской армии обстреляли палестинцев, которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора на границе с Газой.
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