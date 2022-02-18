На востоке Москвы женщина погибла из-за падения глыбы льда

На востоке Москвы на женщину с крыши дома упала глыба льда, пострадавшая 1963 года рождения скончалась на месте, передаёт пресс-служба столичной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура проводит проверку.

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) контролируется прокуратурой Москвы, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на улице 13-я Парковая. По предварительным данным, место происшествия было огорожено из-за проведения работ по очистке кровли.

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы, погибшая женщина проигнорировала требования безопасности при очистке кровли. По данным коммунальщиков, в ходе работ были выполнены все необходимые охранные мероприятия.

Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась, — сказали в ведомстве.

8 февраля в Москве два человека получили травмы в результате падения с крыш домов снега и льда. Пострадавших доставили в больницы Первый инцидент произошёл на улице Маросейка. От падения с крыши снежной глыбы пострадала женщина. Во втором случае была травмирована девушка 2003 года рождения. На Новом Арбате ей на голову упала сосулька, что привело к черепно-мозговой травме. Пострадавшую доставили в институт Склифосовского.