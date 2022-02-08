В Москве два человека пострадали в результате падения с крыш снега и льда

В Москве два человека получили травмы в результате падения с крыш домов снега и льда. Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства происшествий выясняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Первый инцидент произошёл на улице Маросейка. От падения с крыши снежной глыбы
Во втором случае была травмирована девушка 2003 года рождения. На Новом Арате ей на голову упала сосулька, что привело к черепно-мозговой травме. Пострадавшую
Ранее сообщалось, что в Туле от падения наледи с крыши пострадала 10-летняя девочка. Её госпитализировали, а по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
В конце 2021 года в Санкт-Петербурге двое горожан получили травмы из-за падения с крыш домов ледяных глыб. Одна из пострадавших находится в больнице в коме. СКР возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.