В Москве два человека пострадали в результате падения с крыш снега и льда

В Москве два человека получили травмы в результате падения с крыш домов снега и льда. Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства происшествий выясняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Первый инцидент произошёл на улице Маросейка. От падения с крыши снежной глыбы пострадала женщина.

Во втором случае была травмирована девушка 2003 года рождения. На Новом Арате ей на голову упала сосулька, что привело к черепно-мозговой травме. Пострадавшую доставили в институт Склифосовского.

Ранее сообщалось, что в Туле от падения наледи с крыши пострадала 10-летняя девочка. Её госпитализировали, а по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В конце 2021 года в Санкт-Петербурге двое горожан получили травмы из-за падения с крыш домов ледяных глыб. Одна из пострадавших находится в больнице в коме. СКР возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.