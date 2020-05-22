На Украине произошло массовое убийство бойцов Нацгвардии

https://static.news.ru/photo/a766d7a0-9c2d-11ea-a93f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NGUmainpage/facebook.com

Недалеко от села Новоселица в Житомирской области арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков, являющихся военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.

Источник в местной полиции рассказал, что, по показаниям подозреваемого Анатолия Захаренко, все участники инцидента были давно знакомы. После употребления алкогольных напитков ночью мужчина остался наедине с двумя из гостей, а остальные ушли спать. Один из них предъявил Захаренко претензии, что он «слил» полицейским «хорошего парня», которого они знали.

Во время потасовки один из гостей схватился за нож. Подозреваемый взял ружьё и застрелил обидчиков. От шума проснулись остальные, которые достали оружие. Однако Захаренко их опередил, застрелив ещё пять человек, передаёт Страна.UA.

Один из раненных остался жив, ему Захаренко позволил уйти. После этого подозреваемый сам вызвал полицию и признался в содеянном.

Накануне конфликта по подозрению во взятке был арестован начальник местного отдела полиции. Заявителем был Захаренко, он сообщил, что местные полицейские пытались «крышевать» его рыболовный бизнес.

Ранее NEWS.ru писал, что пищевое отравление стало причиной госпитализации 57-ми бойцов Национальной гвардии Украины во Львове. В больницы гвардейцы стали попадать сразу после празднования Пасхи. Многие солдаты ели в этот день не только в столовой воинской части, но и продукты, привезённые родственниками и друзьями. Общую причину отравления выявить не удалось. Заведено уголовное дело по факту халатного отношения к военной службе.