На трассе в Башкирии произошло второе массовое ДТП с участием 11 машин
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
14:22, 26 декабря 2021
Фото: ejansura.ru
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Ещё одна массовая автоавария произошла на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии. Столкнулись 11 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД республики. Ранее из-за метели на этой же трассе столкнулось более 20 автомобилей. В результате один человек погиб, пятеро пострадали.
Сегодня в Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с участием 11 автомобилей. Авария произошла на 191-м км федеральной трассы Уфа — Оренбург. По предварительном данным, столкнулись попутные 11 автомобилей, — говорится в сообщении.
Ранее на 49-м км автодороги Уфа — Оренбург также произошло массовое ДТП. По данным ГИБДД Башкортостана, участниками аварии стали 22 машины. Прокуратура региона сообщает о 30 автомобилях.
В этой аварии один человек погиб, ещё пятеро пострадали, Один из них находится в тяжёлом состоянии, четверо — в средней степени тяжести.
Из-за сильной метели с 10:00 (время местное) 26 декабря в регионе введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на автодороге М-5 «Урал». А с 11:00 (время местное) то же ограничение действует на автодороге Уфа — Оренбург, говорится в Instagram регионального ГИБДД. Кроме того, такие же ограничения действуют и на участке трассы М-7 «Волга».