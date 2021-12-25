На трассе в Башкирии произошло второе массовое ДТП с участием 11 машин

Ещё одна массовая автоавария произошла на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии. Столкнулись 11 автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД республики. Ранее из-за метели на этой же трассе столкнулось более 20 автомобилей. В результате один человек погиб, пятеро пострадали.

Сегодня в Мелеузовском районе зарегистрировано ДТП с участием 11 автомобилей. Авария произошла на 191-м км федеральной трассы Уфа — Оренбург. По предварительном данным, столкнулись попутные 11 автомобилей, — говорится в сообщении.

Ранее на 49-м км автодороги Уфа — Оренбург также произошло массовое ДТП. По данным ГИБДД Башкортостана, участниками аварии стали 22 машины. Прокуратура региона сообщает о 30 автомобилях.

В этой аварии один человек погиб, ещё пятеро пострадали, Один из них находится в тяжёлом состоянии, четверо — в средней степени тяжести.