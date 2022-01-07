На трассе в Балашихе 50 машин прокололи шины «из-за гвоздей»

Очевидцы сообщили, что на трассе Балашиха — Москва у обочины стоят десятки машин с проколотыми шинами. Более 50 автомобилей растянулись на несколько километров. Причина произошедшего неизвестна. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как люди меняют колёса своих автомобилей у обочины. Некоторые пользователи Сети предположили, что на одном из объездов кто-то рассыпать гвозди.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Uzbekistan Airways Москва — Ташкент экстренно приземлился в аэропорту Казани, сообщает МК со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Как сообщается, одному из пассажиров стало плохо, поэтому пилоты приняли решение приостановить полёт. Пассажира отправили в больницу, самолёт вылетел в Ташкент.

20 декабря подобная ситуация произошла на рейсе авиакомпании «Россия» Новосибирск — Санкт-Петербург. Самолёт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за проблем со здоровьем у пассажира. Согласно отчёту, у находившейся в самолёте женщины во время полёта произошёл сердечный приступ.