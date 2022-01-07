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На трассе в Балашихе 50 машин прокололи шины «из-за гвоздей»

Mash: Более 50 авто прокололи шины на трассе в Балашихе
01:32, 09 января 2022
На трассе в Балашихе 50 машин прокололи шины «из-за гвоздей» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Очевидцы сообщили, что на трассе Балашиха — Москва у обочины стоят десятки машин с проколотыми шинами. Более 50 автомобилей растянулись на несколько километров. Причина произошедшего неизвестна. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как люди меняют колёса своих автомобилей у обочины. Некоторые пользователи Сети предположили, что на одном из объездов кто-то рассыпать гвозди.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Uzbekistan Airways Москва — Ташкент экстренно приземлился в аэропорту Казани, сообщает МК со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Как сообщается, одному из пассажиров стало плохо, поэтому пилоты приняли решение приостановить полёт. Пассажира отправили в больницу, самолёт вылетел в Ташкент.

20 декабря подобная ситуация произошла на рейсе авиакомпании «Россия» Новосибирск — Санкт-Петербург. Самолёт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за проблем со здоровьем у пассажира. Согласно отчёту, у находившейся в самолёте женщины во время полёта произошёл сердечный приступ.

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