В одной из квартир на Ленинградском проспекте в Москве произошёл взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадал хозяин жилья. Его осматривают медики.
В пятиэтажном жилом доме в одной из квартир на втором этаже по адресу: Москва, Ленинградский проспект, д. 26, к. 2, произошёл хлопок газовоздушной смеси в духовом шкафу, — заявили в МЧС.
Представители ведомства добавили, что хлопок оказался без последующего горения. Остекление квартиры полностью сохранилось.
NEWS.ru писал ранее, что при взрыве газа в доме под Красноярском погиб один человек.
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