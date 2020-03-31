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Пассажирский самолёт, летевший рейсом Краснодар — Москва, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево после того, как на его борту сработал датчик отказа гидравлической системы.

Пассажирский самолёт рейсом Краснодар — Москва штатно сел в Шереметьево. В полёте у него сработал датчик отказа гидравлической системы, — сообщил ТАСС источник в авиационных кругах. Как писал NEWS.ru, лайнер,...