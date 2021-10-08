Тела троих мужчин найдены в квартире на Сахалине

Следствие устанавливает обстоятельства смерти трёх человек, чьи тела были найдены в квартире в посёлке Шахтёрск Сахалинской области. Видимых травм на телах не обнаружено. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Следственным отделом по г. Углегорску СУ СК Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению об обнаружении в одной из квартир по ул. Интернациональной в п. Шахтёрске тел троих мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — говорится в сообщении.

Прибывшие на место следственно-оперативная группа, эксперты, а также сотрудники областного следственного управления не обнаружили видимых телесных повреждений на телах умерших. Чтобы установить причину смерти, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была найдена во дворе. Убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками медицинского колледжа. У всех девушек отмечаются схожие травмы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», следствие устанавливает обстоятельства происшедшего.