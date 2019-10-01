https://static.news.ru/photo/acce5ed4-e3e1-11e9-a997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи завели уголовное дело в отношении санитарки Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Сахалинской области. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает Следственный комитет, женщина перепутала тёплую воду с горячей, в результате чего 15-летняя девочка получила ожоговый шок. Следствие установило, что санитарка положила несовершеннолетнюю в ванну для мытья тела, включила воду и ушла за памперсами.

Вернувшись, женщина увидела на теле девочки ожоги, и вызвала скорую помощь. По предварительным данным, причиной смерти девочки стал ожоговый шок, уточняет ТАСС .

Как сообщал News.ru, 20 сентября в отеле в турецком посёлке Кестель во время кулинарного шоу из-за ошибки повара горящее масло расплескалось на зрителей. В результате ЧП пострадали двое детей туристов из России.