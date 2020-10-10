На Сахалине неизвестные жестоко расстреляли детёныша тюленя

https://static.news.ru/photo/1d822bf6-0aec-11eb-a178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hinrich Bäsemanndpa/Global Look Press

На Сахалине нашли тюленя ларга с многочисленными огнестрельными ранениями. Спасти животное не удалось, оно скончалось спустя два часа после обнаружения.

По словам экологов фонда «Зелёный Сахалин», в тюленя стреляли, когда он находился на суше. На его теле следы входных отверстий находятся на голове, шее, в грудной области и области брюшины, были задеты даже ласты.

Причина гибели кроется в особой жестокости человека — на теле животного обнаружены многочисленные входные отверстия от дроби, — сообщили специалисты.

Тюленю было не больше девяти месяцев.

Видео с побережья специалисты опубликовали в своём Instagram-аккаунте.

Экологи фонда совместно с Министерством экологии региона проводят проверку по факту произошедшего.

Как сообщал NEWS.ru, в Калининградском зоопарке четверо животных пали в ночь с 21 на 22 июля, по предварительной версии, причиной гибели стало отравление антигельминтным препаратом. Самец медведя барибала был долгожителем, в природе этот вид живёт в среднем до 20–25 лет, в зоопарке хищник дожил до 31 года. Тюленям было 17, 19 и 27 лет, на свободе они могут дожить до 25–30 лет.