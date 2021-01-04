На Москве-реке ликвидировали следы масляной плёнки

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На территории Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в понедельник, 4 января, неизвестный мужчина ограбил банк. В настоящее время преступника разыскивает полиция. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение об ограблении поступило в полицию приблизительно в полдень. В заявлении говорится, что в банк, находящийся в Адмиралтейском районе, вошёл неизвестный. Мужчина украл деньги из помещения кредитной организации и скрылся....