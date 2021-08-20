На Кубани эвакуируют жителей района из-за подъёма уровня воды в реке

В Крымском районе Кубани из-за подъёма уровня воды в реке после сильных дождей эвакуируют местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

В Южном сельском поселении Крымского района проводят эвакуацию жителей. На данный момент наблюдается подъём уровня воды в водоёме, — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.

Известно, что глава района Сергей Лесь в пятницу утром предупредил жителей об опасности и попросил их собрать вещи и найти безопасное место. При этом в поселениях Крымск, Нижнебаканское, Пригородное и Южное был введён режим ЧС.

Краевой оперштаб позднее объявил, что река Баканка вышла из берегов из-за ливней. Сейчас уже подтоплено 20 домовладений.

Ранее ураган первой категории «Грейс» обрушился на юго-восток Мексики и оставил без электричества почти 150 тысяч домохозяйств. Об этом сообщил губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин Гонсалес. Скорость ветра достигала отметки 33,3 метра в секунду. В некоторых штатах выпало от 150 миллиметров до 240 миллиметров осадков.