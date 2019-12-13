МЧС сообщило о ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов». Также сотрудники ведомства завершили поисково-спасательные работы.
Очаг задымления ликвидирован, на корабле продолжается осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека, — приводит слова пресс-службы «Интерфакс».
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл 12 декабря 2019 года. Число пострадавших составило 14 человек. Также NEWS.ru сообщал, что СК начал следствие в связи с пожаром на корабле. Отмечается, что рядом с кораблём размещена база для хранения ядерного топлива.
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