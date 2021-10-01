На камчатском вулкане пропал российский альпинист

При восхождении на камчатский вулкан Ключевская Сопка пропал российский альпинист. Об этом спасателям рассказал житель Свердловской области, с которым они вместе поднимались на гору, сообщает региональное управление МЧС.

По словам мужчины, они начали восхождение 27 сентября, однако на высоте 4000 метров погода испортилась, началась метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, чтобы переждать непогоду. Через некоторое время было решено разделиться и спускаться разными путями.

Один из участников начал спуск в сторону домика на высоту 2600 метров, а другой, обойдя вершину, дошёл до перевала, расположенного на высоте 3300 метров. Через два дня второй альпинист также дошёл до домика, но своего товарища там не нашёл.

В настоящее время для поиска россиянина выдвинулась группа спасателей Усть-Камчатского филиала ПСО. Поиски планируется вести до наступления тёмного времени суток. К спасательной операции также готовы приступить сотрудники Камчатского поисково-спасательного отряда. Поиски осложняются метелью. Сейчас в районе Ключевского ветер достигает скорости до 70 км/ч, температура воздуха — минус 13–15 градусов.

Ранее сообщалось, что 24 сентября группа из 19 альпинистов, нахoдившихся на Эльбрусе на высоте 5,4 тысячи метров, попросила МЧС о помощи. Спасателям удалось вывести 14 человек, пятеро погибли от переохлаждения, спасённые получили обморожения и переломы. В больницу в Нальчике были доставлены 11 человек, из которых семерых через некоторое время выписaли. Организатор восхождения арестован.