18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Происшествия

На Балканах в результате мощного землетрясения погибла женщина

09:42, 23 апреля 2022
На Балканах в результате мощного землетрясения погибла женщина Подградский мост в Столаце Фото: Социальные сети
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

На юге Боснии и Герцеговины в Столаце из-за мощного землетрясения магнитудой 5,6 баллов на жилой дом сошла скала, в результате чего погибла женщина. Родители погибшей пострадали, передаёт Ежедневный аваз.

В кантональной больнице «Доктор Сафет Муйич» подтвердили, что погибла женщина Е.С., 1994 года рождения, которая была доставлена из Столаца в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных травм,сказано в сообщении.

По информации издания, подземные толчки зафиксировали вечером 22 апреля. Эпицентр землетрясения мог находиться ориентировочно на глубине 5 км. 

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло на юго-востоке Турции в провинции Малатья. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео