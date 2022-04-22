На Балканах в результате мощного землетрясения погибла женщина
Полина Шестак
Полина Шестак
09:42, 23 апреля 2022
Подградский мост в СтолацеФото: Социальные сети
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На юге Боснии и Герцеговины в Столаце из-за мощного землетрясения магнитудой 5,6 баллов на жилой дом сошла скала, в результате чего погибла женщина. Родители погибшей пострадали, передаёт Ежедневный аваз.
В кантональной больнице «Доктор Сафет Муйич» подтвердили, что погибла женщина Е.С., 1994 года рождения, которая была доставлена из Столаца в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных травм, — сказано в сообщении.
По информации издания, подземные толчки зафиксировали вечером 22 апреля. Эпицентр землетрясения мог находиться ориентировочно на глубине 5 км.
Ранее землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло на юго-востоке Турции в провинции Малатья. Информации о разрушениях и пострадавших нет.