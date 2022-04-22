На Балканах в результате мощного землетрясения погибла женщина

Фото: Социальные сети

На руднике предприятия «Гайский Гок» в городе Гай Оренбургской области произошёл взрыв, в результате погибли трое горняков, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент случился утром при проведении взрывных работ. Причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности при работе со взрывчаткой.

При проведении взрывных работ под землёй произошёл преждевременный взрыв. В шахте находился 91 человек, 88 из них вышли самостоятельно на поверхность, — сказал собеседник агентства. Трое горняков на связь не...