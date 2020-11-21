МВД возбудило дело после драки из-за ссоры в родительском чате в Петербурге

https://static.news.ru/photo/c958396e-2d62-11eb-b898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки на территории Санкт-Петербурга, произошедшей после ссоры в родительском чате. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили представители городского и регионального ГУ МВД.

Накануне в СМИ появились сведения, согласно которым родители школьников поссорились в чате и забили «стрелку» прямо в переписке.

Шесть участников конфликта встретились на проспекте Тореза в Выборгском районе и устроили массовую драку. В процессе выяснения отношений ссорящиеся применяли травматическое оружие. В результате никто не пострадал. Всего в конфликте приняли участие около десяти человек. От обвинений в отношении друг друга они отказались.

По предварительной версии, конфликт из родительского чата перерос в реальную жизнь. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан на основании статьи 91 УПК РФ, — цитирует РИА Новости сообщение от ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде погиб Роман Гребенюк, избитый из-за ссоры в родительском чате. На мужчину напал уроженец Армении Арсен Мелконян. Поводом для расправы стал бытовой конфликт в родительском чате из-за выбора даты проведения теста для школьников. Одну из участниц чата возмутила фраза Гребенюка в её адрес. Она не придумала ничего лучше, как пожаловаться мужу и брату.

Именно её брат Арсен Мелконян, столкнувшись с Гребенюком в отделении банка, принялся избивать его. Потерпевший был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой и скончался спустя неделю, не выходя из комы.