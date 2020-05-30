МВД проводит проверку после вечеринки с полицейскими в Сургуте

https://static.news.ru/photo/54eef646-a2a0-11ea-ac91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Пятерых сотрудников правоохранительных органов задержали в одном из местных ресторанов во время застолья. Полицейские попали в руки к своим коллегам за нарушение самоизоляции. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В ночь с 29 на 30 мая в кафе «Гюмри» собрались десять сотрудников правоохранительных органов из сургутского отдела полиции № 3. Местные журналисты и правозащитник Сергей Иванов проводили рейд по местным заведениям, чтобы проверить, как они соблюдают карантинные меры, пишет «Новая газета».

Заметив гуляющих полицейских, проверяющие вызвали наряд ППС. Пятерых нарушителей удалось задержать, остальные, в числе которых, и руководитель отдела полиции, сбежали от своих коллег.

На владельца «Гюмри» составили протокол за невыполнение правил поведения при ЧС (статья 20.6.1 КоАП). Всем участникам вечеринки грозит увольнение за проступки, порочащие честь сотрудника внутренних органов, а их начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как писал NEWS.ru, ранее задержанных за пикет во время самоизоляции журналистов отпустили из ОВД.