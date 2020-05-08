МВД начало искать пострадавших от «Омбудсмена полиции»

https://static.news.ru/photo/fffae810-9166-11ea-8ad8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный главк МВД начал искать пострадавших от действий блогера Владимира Воронцова. Ведущего Telegram-канала «Омбудсмен полиции» заподозрили в вымогательстве.

ГУ МВД России по Москве обращается к гражданам, пострадавшим от противоправных действий со стороны задержанного, с просьбой сообщить об указанных фактах, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

По информации агентства, задержанного 7 мая Воронцова подозревают в вымогательстве: якобы блогер потребовал у своего знакомого полицейского 300 тысяч рублей за то, чтобы не публиковать в Сети компрометирующие снимки.

Как писал NEWS.ru, 8 мая суд в Москве арестовал Воронцова на два месяца и поместил в СИЗО. Защита считает сфабрикованным дело против автора «Омбудсмена полиции» — ресурса, специализирующегося на критике действий российских силовиков.