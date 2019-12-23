https://static.news.ru/photo/10d0c7e6-255f-11ea-b10d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim Thompson/Global Look Press

Полицейского в американском штате Калифорния уволили после того, как он применил удушающий приём и ударил 52-летнего мужчину головой об авто, в результате чего тот скончался.

Инцидент произошёл 27 ноября в округе Сонома. За три дня до этого Дэвид Глен Уорд заявил в правоохранительные органы о том, что у него угнали автомобиль Honda Civic, но не уведомил, что машину ему вернули. Полицейские сообщили помощникам шерифа о том, что находящееся в розыске транспортное средство видели на дороге.

Стражи порядка пытались остановить машину, за рулём которой был хозяин, однако Уорд поехал дальше, из-за чего началась погоня. Когда авто мужчины протаранили, он стал кричать, что во всей этой истории является пострадавшей стороной. Пытавшийся достать Уорда из машины Чарли Блоунт ударил его головой о кузов. Мужчина был госпитализирован, однако спасти его врачам не удалось, сообщает CTV News.

Ранее NEWS.ru писал, что под Киевом полицейские четыре часа пытали мужчину из-за словесной перепалки на остановке общественного транспорта. Своё преступление они пытались скрыть, чтобы избежать ответственности.