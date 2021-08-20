Мужчина в Смоленской области застрелил соседа и забаррикадировался в доме

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Два человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей у торгового центра во французском Марселе. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошёл 20 августа в 10-м округе Марселя. По имеющимся данным, один человек получил огнестрельное ранение в живот. Его личность установлена. Ещё одному пострадавшему нанесли удары. На месте происшествия работают...