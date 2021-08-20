Мужчина в Смоленской области застрелил соседа и забаррикадировался в доме
В Смоленской области мужчина застрелил соседа и забаррикадировался в доме. По данным Telegram-канала «112», Владимир Д. поссорился с 60-летним Николаем Б. и первый взял охотничье ружьё и несколько раз выстрелил в оппонента.
60-летний Николай получил ранения живота и груди дробью. Он госпитализирован в одну из больниц Смоленска.
Стрелок, увидев полицейских, закрылся в доме. Участок улицы Интернациональной в городе Ельня, где и произошла стрельба, оцеплен, — сказано в сообщении «112».
«Известия» опубликовали видеозапись с места событий. Кто-то из соседей стрелка записал, как правоохранители стоят возле дома, в котором забаррикадировался стрелок. Сейчас сотрудники полиции пытаются уговорить его сдаться добровольно.
17 августа 46-летний москвич попытался застрелить 17-летнего сына своей сожительницы. Прокуратура Москвы начала проверку по факту нападения мужчины на подростка с пистолетом. На момент происшествия мать юноши находилась на месте стрельбы. Подростка госпитализировали в одну из местных больниц с проникающим ранением.